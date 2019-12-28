«Благодаря заботе, оказываемой Мехрибан ханум развитию мугама, концерты мугама посещают много людей, но, к сожалению, у нас уменьшился интерес к классической музыке».

Об этом в интервью АПА заявил министр культуры Абульфас Гараев.

Он отметил, что было бы хорошо, если бы люди ходили и на концерты классической музыки: «Здесь должно работать не только Министерство культуры, но и другие организации, медиа. Почему на телепередачах звучит в основном эстрадная музыка, а классической музыке предоставляют мало места? Было бы хорошо приглашать на эти передачи наряду с эстрадными исполнителями, к примеру, струнный квартет, исполнять в них произведения Узеира Гаджибекова, Гары Гараева, Фикрета Амирова. Все это формирует вкус. В Азербайджане давно пора открыть радиоканал классической музыки. У нас есть джазовое радио, поклонники джаза слушают его, а остальные слушают местную, зарубежную, турецкую эстраду. Было бы очень хорошо создать и радио классической музыки».

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