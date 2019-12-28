«Динамичного развития в отношениях Армении и США не может быть, если первым вопросом повестки этих отношений является помощь. То есть, Армения продолжает оставаться государством, получающим исключительно помощь от Соединенных Штатов, крупных американских инвестиций пока нет, не приезжают. После смены власти было мнение, что они должны увеличиться, но, к сожалению, на данный момент подобной тенденции не существует – ни со стороны крупных корпораций, ни – среднего бизнеса в Армении нет инвестиций. Это означает, что в армяно-американских экономических отношениях нет положительной динамики, как утверждает секретарь Совета Безопасности Армен Григорян».

Такое мнение в интервью армянским СМИ высказал эксперт-международник Сурен Саргсян.

По его словам, в течение последних двух лет, после смены власти в Армении, в армяно-американских отношениях не было положительных сдвигов, в том числе с точки зрения встреч на высоком уровне.

«Естественно, были встречи госсекретаря и министра иностранных дел, были встречи министров обороны, но в течение последних двух лет наш министр иностранных дел не встречался с госсекретарем, министр обороны не встречался с министром обороны, премьер-министр не встречался с президентом США, секретаря Совета Безопасности, когда находился в Вашингтоне, не принял Джон Болтон, вместо него приняла Фиона Хилл, которая уже написала заявление об освобождении и через несколько дней должна была уйти. В Вашингтоне находился министр транспорта и связи Армении, но и у него не было встречи с коллегой. Так что, отсутствие встреч на высшем уровне говорит о малочисленности повестки и о том, что она не важна. Если бы были важные вопросы, естественно, была бы и встреча. Была предпринята попытка организовать встречу премьер-министра с президентом США со стороны конгрессменов. Как-то еще во время визита вице-премьера Арарата Мирзояна, помните, направили Трампу письмо. Вторая попытка – в октябре 2018 года, премьер-министр должен был принять участие в работе Генассамблеи ООН, и тогда встречи не было», – продолжил эксперт.

С.Саргсян также посетовал на то, что США резко увеличили финансовую помощь Азербайджану в течение двух лет.

«С точки зрения военно-политического сотрудничества Армения в течение последних двух лет получила от США военную помощь на ноль долларов, а Азербайджан – на 100 миллионов долларов. Если секретарь Совета Безопасности не знает об этом, значит, он не на своем месте», – резюмировал он.

Minval.az