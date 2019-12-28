«В Азербайджане для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля 2020 года, на сегодняшний день обратились 1611 человек».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил председатель комиссии Мазахир Панахов.

Он отметил, что 293 кандидатов выдвинуты 17 политическими партиями: «Кандидатуры 13 человек выдвинуты инициативными группами, а 1305 человек выдвинули свои кандидатуры в индивидуальном порядке».

М.Панахов отметил, что уже утверждены кандидатуры 1202 обратившихся в ЦИК: «Из них 1012 человека уже забрали подписные листы, 124 человека вернули их, 16 прошли регистрацию. 56 человек приостановили свое участие в выборах».

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