В следственном отделе Управления полиции Насиминского района продолжается следствие по уголовному делу по факту автонаезда, совершенного 29 октября 2019 на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина в Насиминском районе, в результате которого был сбит житель Баку Огтай Гюлалыев.

Как сообщается в совместной информации МВД и Генпрокуратуры, на основании полученных в результате следственных мероприятий доказательств, в качестве обвиняемого к следствию был привлечен водитель такси Кянан Абдуллаев, который 29 октября на автомобиле «Hyundai Accent» в 17:22 на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина в Насиминском районе по неосторожности сбил О.Гюлалыва, вследствие чего пострадавший получил различные травмы. В отношении Абдуллаева возбуждено уголовное дело по статьям 263.1.1 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего лица), взята подписка о невыезде.

Несмотря на то, что пресс-служба МВД сразу после аварии предоставила СМИ видео с камер наблюдения Службы «Безопасный город», Главное управления полиции Баку 30 октября, а также МВД и Генпрокуратура 31 октября предоставили общественности информацию о деталях происшествия и сообщение о том, что авария не была совершена умышленно на основании первичных результатах следствия, некоторые средства массовой информации и пользователи соцсетей стали распространять предвзятую информацию о том, что авария якобы была совершена умышленно.

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