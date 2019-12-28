В Баку задержан находящийся в розыске наркоторговец.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района, был задержан житель поселка Маштага Джавидан Бабаев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Отметим, что сотрудники 14-го отделения полиции Управления полиции Сабунчинского района в ходе операции, проведенной 12 ноября этого года в поселке Маштага в доме Дж.Бабаева, в теплице, расположенной в его приусадебном участке, обнаружили 316 содержащих наркотические вещества кустов конопли общим весом 12 килограммов 710 граммов.

Также при осмотре дома Дж.Бабаева были обнаружены и изъяты не имеющих соответствующих документов охотничье ружье, 7 патронов, а также засушенная марихуана общим весом более 30 граммов. Дж.Бабаев некоторое время скрывался от сотрудников полиции, но в ходе последней операции был задержан и передан следствию.

Во время задержания Дж.Бабаев передал сотрудникам полиции засушенную марихуану общим весом более 160 граммов, упакованную в спичечных коробках, спрятанных в разных местах дома. Задержанный признался, что он культивировал наркотики как для личного пользования, так и для продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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