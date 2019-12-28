Главным оппонентом кандидатов в депутаты от Хатаинского избирательного округа №35 являются избиратели.

Мы не просто собираем подписи, мы приходим в дома избирателей, узнаем, как они живу, чего желают, о чем думают. Доверяют ли они тем, кто стучится в их двери. Мы узнаем взгляд на жизнь и на будущее тех женщин, которые отвечают на стук в дверь фразой «никого нет дома». Мы интересуемся отношением наших избирателей к властям, оппозиции, депутатам, выборам.

Жизнь в Азербайджане и в домах граждан отличается от той, что представлена в «Фейсбуке». Те, кто не осознает этого, ограничатся лишь виртуальными результатами. Не замечающие этот факт не замечают и народ. В домах у людей политика находится на самом заднем плане, может быть, когда-то ситуация изменится, но сейчас в списке самых важных факторов, о которых думают люди — политики нет…

Все вещают в ютьюбе или по ТВ, но никто не идет в народ и не выслушивает его. Люди хотят, чтобы их выслушали и узнали об их желаниях. А хотят они совершенно простых вещей: работу, чтобы честно заработать свой кусок хлеба, теплого дома, где не протекает крыша; чтобы в доме постоянно были вода и газ, также люди хотят заасфальтированных дорог; чтобы не вырубали деревьях во дворах; чтобы сделали детские площадки; чтобы платили «детские» деньги; чтобы чиновники не брали взяток, не мучили их, чтобы выделяемая Президентом помощь доходила до адресатов. Это и есть основные желания жителей такого мегаполиса, как Баку.

Не буду писать лжи: никто не верит ни в выборы, ни в депутата от Хатаинского избирательного округа №35. У людей есть немного доверия к «Ени Мусавату», которая уже 30 лет служит интересам народа, и успела оказать реальную поддержку тысячам людей.

Большинство тех, кто собирает подписи за мою кандидатуру — корреспонденты, профессионалы по изучению людского мнения и установлению контактов с представителями народа. Это их работа. И согласно их мнению, в нашем округе у каждого кандидата соперники есть только в лице избирателей. С этой точки зрения, все кандидаты от 35-го округа являются союзниками, а потому восстановление доверия народа к выборам будет считаться общей победой.

Как сообщают наши корреспонденты, побывавшие в домах у граждан на нашем участке, люди осознают происходящие в последнее время изменения, следят за ними, приветствуют увольнение высокопоставленных чиновников, арест на рабочем месте глав Исполнительной власти, но они хотят, чтобы положительные изменения затронули и их жизнь. Людей даже злит, когда ремонтируют крыши соседних здания и лифты, они говорят, мол, почему не ремонтируют наши крыши и лифты, когда уже и до нас очередь дойдет. То есть, изменения должны быть комплексными, а не по одному зданию, так работа с единичными дбъектами приносит только вред. Работа должна быть массовой.

Мы пришли в народ и на выборы с лозунгов #Всеизменится, и мы верим в это. Мы стараемся убедить в этом и народ. Мы постарается стать частью процесса, который уже начали «верхи», и привнести свой весомый и неоспоримый вклад. Если все последуют за ними, ситуация действительно изменится. Наша основная миссия – донести эту правду до людей.

Избиратели отдают свои подписи за нас, и это значит, что 30-летняя деятельность газеты не пошла насмарку. В предстоящие дни мы будет решительно работать с жителями самой сложной точки столицы, призывая всех стать частью проходящего в стране процесса перемен. В этом процессе нам необходима поддержка государства и местных исполнительных органов, чтобы они заботились о народе и качественно выполняли свою работу.

Избиратели просят кандидатов в депутаты о таких вещах, что сразу становится ясно: годами чиновники, управляющие Хатаинским районом, сделали все, чтобы у народа не осталось доверия к ним. Эти чиновники не заботились о гражданах. Глава Исполнительной власти Хатаинского района Разим Мамедов совершил настоящее преступление – он вырастил недовольный электорат.

35-му округу срочно необходима поддержка. Этот округ нуждается в помощи со стороны государства. Есть такие части района (Нахимов, второй поворот), где царит самая настоящая катастрофа. Необходимо сделать так, чтобы социальные проекты Президента затронули и этих граждан, чтобы процесс асфальтирования и благоустройства дорог не обошел их стороной. Президент говорит: все делается для того, чтобы люди остались довольны, и успешно проводит эту политику. Призываю структуры, которые должны применять эту модель для жителей 3-го Хатаинского избирательного округа №35, исполнять свои обязанности.

Minval.az