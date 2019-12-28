Уважаемые соотечественники!

31 декабря – дата, вошедшая в современную историю Азербайджана, как День солидарности азербайджанцев мира, ассоциируется с решимостью и стремлением к единению. Это историческое событие стало подвигом нашего народа!

Союз азербайджанцев России, созданный как веление времени, считается объединяющим началом всех азербайджанцев, он превратился в фактор, содействующий укреплению Азербайджанской государственности, в основе которой стоит борьба за освобождение оккупированных земель Азербайджана. Одновременно с этим Союз придает особое значение усилению национального согласия и укреплению культурно-духовного единства соотечественников.

Нами всегда поддерживаются предложения, направленные на объединение азербайджанцев, живущих в разных странах и обеспечение их непосредственного участия в решении общенациональных вопросов. Мы убеждены, что стратегия азербайджанства является единственно верной, определяющей духовную приверженность наших соотечественников Родине.

2019 год останется в нашей памяти учреждением Союза азербайджанцев России, занявшим достойное место в истории азербайджанской диаспоры России.

Участие глав 56 региональных организаций диаспоры в первом московском Форуме азербайджанцев России еще больше усилило в сердцах наших соотечественников чувство ответственности за решение судьбоносных проблем нашего народа. Сегодня с уверенностью можно сказать, что САР, учрежденный в смутное время для диаспорских организаций, стал мощным объединяющим их фактором.

Несмотря на происходящие в диаспоре сложные процессы САР уверенно идет к намеченным большим целям. Об этом свидетельствует наша деятельность, в частности работа по долгосрочным проектам в регионах России. По инициативе и при непосредственном участии САР и ВАКФ мы приступили к реализации проектов по увековечению памяти известных азербайджанцев в Российской Федерации.

Готовы проекты и с началом нового года начнутся строительство аллеи с бюстом первого героя Советского Союза среди азербайджанцев — Исрафила Мамедова в Новгородской области, памятника героическому сыну азербайджанского народа, летчику Гусейнбале Алиеву в Ленинградской области, а также сквера с бюстом вице-адмирала Гамида Касумбекова в Калининградской области. Эти проекты имеют особое значение с точки зрения укрепления позиций азербайджанской диаспоры в России.

Благотворительные акции, проводимые нами в регионах России в канун Дня солидарности и Нового года также служат наглядным проявлением общегражданской позиции активистов САР.

Содействие решению общенациональных проблем нашего народа также является долгом диаспоры. Перед нами стоит такая судьбоносная задача, как участие в освобождении наших земель, оккупированных в результате военной агрессии со стороны Армении. Нам необходимо без искажений доносить правду об армяно-азербайджанском конфликте до мировой общественности, доказать, что сердцевиной этого конфликта являются территориальные претензии Армении к Азербайджану. Мы должны играть важную роль в отстаивании права на территориальную целостность и суверенитет азербайджанского государства.

САР и ВАКФ ведут активную работу по распространению объективной информации об Азербайджане, ее народе, истории, культуре и традициях, тем самым, защищают государственные интересы своей исторической родины. Для содействия развитию Азербайджана и укрепления его позиций в мировом сообществе всем нашим соотечественникам необходимо тесно сплотиться вокруг общенациональных целей.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира, желаю вам счастья, благополучия и успехов в делах! С праздником!

Физули Мамедов, президент Союза азербайджанцев России

Minval.az