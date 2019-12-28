Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии переданного в пользование в Азербайджанском высшем военном училище (АВВУ) имени Гейдара Алиева нового четырехэтажного курсантского общежития, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Вначале руководство министерства обороны возложило цветы к воздвигнутому на территории училища памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтило его память.

Затем министр обороны и руководящий состав министерства открыли новое курсантское общежитие.

Министру обороны было доложено, что в отвечающем современным требованиям новом четырехэтажном здании имеются вещевой склад, оружейная, идеологическая, канцелярская, бытовая комнаты и другие помещения. Все комнаты оборудованы мебелью и оснащены линиями коммуникации. На территории проведены работы по благоустройству и озеленению участка.

Minval.az