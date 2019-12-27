Стали известны имена депутатов V созыва Милли Меджлиса от Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), не вошедших в список кандидатов в депутаты.

Читайте также: Кто выдвигается в Милли Меджлис от «Ени Азербайджан»? (полный список)

Как сообщает АПА, в список кандидатов в депутаты не включены имена 18 бывших депутатов V созыва Милли Меджлиса от ПЕА.

Кандидатуры Ровнага Абдуллаева, Дилары Джабраиловой, Шамсаддина Гаджиева, Агаджана Абыева, Ханлара Фетиева, Мирзаджана Халилова, Тахира Сулейманова, Ильхама Алиева, Арифа Рагимзаде, Эльчина Гулиева, Миркязыма Кязымова, Наримана Алиева, Асабила Гасымова, Бахар Мурадовой, Соны Алиевой, Рафига Мамедгасанова, Ягуба Махмудова и Джавида Гурбанова не были выдвинуты партией.

Отметим, что ПЕА выдвинула кандидатов по 123 из 125 избирательных округов.

В Азербайджане внеочередные выборы в парламент пройдут 9 февраля 2020 года.

Minval.az