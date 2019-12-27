«Партия «Ени Азербайджан» определила своих кандидатов для участия в выборах в Милли Меджлис».

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель премьер-министра, заместитель председателя — исполнительный секретарь Партии «Ени Азербайджан Али Ахмедов.

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По его словам, он знал, что общество и политические партии с нетерпением ждали того дня, когда ПЕА объявит своих кандидатов: «Это говорит о том, что Партия «Ени Азербайджан» — поистине крупная политическая сила. Все, все политические партии, и те, кто соперничают с нами, и те, кто не хотят даже подумать об этом, признают эту силу».

Заместитель председателя ПЕА сказал, что среди кандидатов много молодых: «Это нужно принимать естественно. Верю, что 9 февраля 2020 года большинство избирателей проголосуют за кандидатов Партии «Ени Азербайджан», в очередной раз покажут свою поддержку стратегии реформ президента Ильхама Алиева. Как Партия «Ени Азербайджан», я уверен, что мы, как и всегда, проведем столь же интересную и напряженную избирательную кампанию. Желаю успехов нашей партии и каждому кандидату в отдельности».

Minval.az