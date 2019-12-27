31 декабря зрители AZTV будут приятно удивлены подготовленным для них каналом новогодним сюрпризом.

Телеканал решил отказаться от привычного для многих новогоднего огонька и подготовил в новогоднюю ночь зрителям специальный подарок – музыкальный фильм «Şaxta» (Мороз), автором сценария, сорежиссером и исполнителем главной роли в котором является актер Кямран Агабалаев – напомним, что он ведет на канале AZTV программу «Ağ & Qara».

«Этот фильм — современная сказка, повествующая о человеческих ценностях, о добре, заботе о ближнем, о том, что о родных и близких мы должны вспоминать не только по праздникам и каким-то знаменательным событиям, а ежедневно», — рассказывает в интервью изданию 1News генеральный продюсер AZTV Назиля Бабаева, выступившая в проекте «Şaxta» режиссером-постановщиком и генпродюсером.

Назиля Бабаева и Кямран Агабалаев

Съемки новогоднего проекта AZTV проводились как в Баку, так и на одном из турецких курортов – в съемках мюзикла «Şaxta» задействованы известные актеры Айдан Ахундзаде («Həddən artıq uyğunluq», «Жара») и Ибрагим Чингиз («Vicdan haqqı», «Yuxu kimi»), народные артисты Азербайджана Гурбан Исмайлов и Вагиф Асадов, заслуженная артистка Санубар Искендерли и ведущие телеканала AZTV.

Айдан Ахундзаде и Ибрагим Чингиз

Также в съемках принял участие турецкий актер Амир Гариплер, известный азербайджанским зрителям по проектам «Yüksek sosyete», «Vatanım sensin», «Kardeşim benim» и «Terkedilmiş».

Амир Гариплер

Музыкальная часть фильма состоит из специально снятых клипов самых ярких звезд азербайджанской эстрады – по словам Назили Бабаевой, песни исполнителей тщательно выбирались для привязки к определенным эпизодам проекта «Şaxta», в котором приняли участие популярные артисты Зульфия Ханбабаева, Айгюн Кязимова, Севда Алекперзаде, Эльдар Гасымов, Фаик Агаев, Ройа, Тунзаля Агаева, Адалят Шукюров, Самира, группа «Раст», ритм-группа «Натиг» и легендарная Зейнаб Ханларова.

Примечательно, что в рамках «Şaxta» для каждого исполнителя его появление в кадре было расписано от «а» до «я» и не является проходным музыкальным роликом, а представляет собой полноценные клипы, которые украсят новогодний эфир на канале AZTV.

К примеру, народную артистку Зульфию Ханбабаеву снимали для проекта «Şaxta» в бакинском аэропорту, где она исполнила свой хит «Hava limanı» – как это происходило, смотрите ниже.

«Этот новогодний фильм не состоялся бы без огромной всесторонней поддержки председателя AZTV Ровшана Мамедова, за что ему огромное спасибо, как и всей нашей дружной сплоченной команде, работавшей над проектом», — отмечает генеральный продюсер AZTV Назиля Бабаева.

Исполнительный продюсер – Мушвиг Керимов, операторы – Октай Намазов, Акшин Рзаев, Азад Арифоглу, Фаик Ширинбейли, Эльвин Рагимли, звук – Садиг Гусейнов, режиссер монтажа – Паша Насибов, художник по костюмам – Сабина Асад.

Мюзикл «Şaxta» выйдет в эфир 31 декабря в 21:30.

Minval.az