Самый молодой мобильный оператор страны Nar, предлагает доступные роуминговые пакеты для абонентов, путешествующих за границу в новогодний период. Роуминг пакеты мобильного оператора, основываясь на потребностях пользователей, позволяют осуществлять голосовые звонки, пользоваться интернетом и бесплатно переписываться по WhatsApp. Пользователи Nar могут оставаться на связи с близкими подключившись к роуминг пакетам, которые охватывают 45 стран включая такие популярные направления как: Турция, Россия, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты.

Для обеспечения удобного общения во время заграничных поездок, пользователи могут выбрать один из 4 роуминг пакетов. «Роуминг 9» предлагает 500 МБ Интернета, пакет «Роуминг 15» предлагает 500 МБ Интернета и 50 минут для звонков, пакет «Роуминг 18» обеспечивает 1 ГБ интернета, а пакет «Роуминг 28» — 1 ГБ интернета и 100 минут для звонков. Текстовые сообщения «WhatsApp» бесплатны в пакетах «Роуминг 18» и «Роуминг 28», то есть трафик не будет вычитаться из вашего интернет-пакета.

Отметим что, в период с января по ноябрь 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество абонентов Nar пользующихся услугами роуминга возросло на 25%, объем интернет трафика в свою очередь увеличился на 68%. В целом, для того чтобы сделать общение более доступным, Nar предлагает услуги роуминга своим абонентам в 117 странах мира. Для дополнительной информации перейдите на: www.nar.az

Компания «Azerfon» (торговая марка «Nar») начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка «Nar» была выбрана символом объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. «Nar» — первой в стране запустил в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,7% территории страны (за исключением оккупированных земель) и более 8600 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.

Minval.az