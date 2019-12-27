Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева в пятницу ознакомились с работами, проведенными в туристическом центре Шахдаг.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева в пятницу ознакомились с работами, проведенными в туристическом центре Шахдаг.
Дата: 2019/12/27 17:19
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
293
По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в связи с 31 декабря — Днем солидарности азербайджанцев
Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в период с 20 по 23 декабря пресекла контрабандные переправки через границу
Кабинет Министров принял постановление «Об утверждении последовательности применения обязательного медицинского страхования по территориальным единицам».
В рамках уголовного дела по факту гибели двух и отравлении еще четырех человек после употребления спиртных напитков,
Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Иордании в Азербайджане Сами Асемом Гошехом
В Баку задержан наркобарон — »химик».
Портал ТурСтат составил рейтинг самых лучших новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок в России и СНГ для путешествий на выходные 28
Послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу вручено благодарственное письмо МИД России.
В Ширване сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс для вынужденных переселенцев.