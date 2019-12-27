По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в связи с 31 декабря — Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом семьям, получающим адресную государственную социальную помощь, были розданы праздничные подарки.

Начиная с 21 декабря сотрудники Фонда и волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» передали малообеспеченным семьям праздничные подарки.

Подарки, состоящие из различных продуктов питания, были вручены семьям, получающим адресную государственную социальную помощь в Баку и регионах.

Minval.az