В Ширване сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс для вынужденных переселенцев.

Как сообщает АПА, 27 декабря в городе Ширван сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс для вынужденных переселенцев. В церемонии открытия приняли участие председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, исполнительный директор Фонда социального развития вынужденных переселенцев Махир Аббасзаде и глава исполнительной власти города Ширван Ильгар Аббасов.

Строительство квартала со всей необходимой социально-технической инфраструктурой было проведено в рамках мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме по улучшению условий жизни и повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев. Это 107-й в стране поселок, построенный для вынужденных переселенцев.

Участники церемонии отметили, что в новом поселке на территории города Ширван будут проживать 606 семей вынужденных переселенцев в основном из Зангиланского, Физулинского и Джебраильского районов, всего 1985 человек, которые жили в стесненных условиях в общежитиях, школе и других административных зданиях.

С этого дня начнется заселение вынужденных переселенцев в свои квартиры.

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