В четверг, 26 декабря, прошло заседание в связи выдвижением своей кандидатуры в депутаты главой Медиа-группы «Ени Мусават» Рауфом Арифоглу от 3-го Хатаинского избирательного округа №35 и созданием в связи с этим предвыборного штаба. В мероприятии принимали участие общественно-политические деятели, сотрудники Медиа-группы, а также жители Хатаинского района.

В своей речи Рауф Арифоглу поприветствовал собравшихся гостей и поблагодарил их за оказанную поддержку. Он отметил, что с того дня, как он выдвинул свою кандидатуру, самым обсуждаемым вопросом является именно округ, от которого он баллотируется.

Как отметил Р.Арифоглу, он не случайно выдвинулся именно от этого округа:

«Я проживаю в Хатаинском районе уже 21 год. Возглавляемая мной Медиа-группа годами освещает проблемы этого района и добивается их решения. Я житель Хатаинского района и выдвинулся от этого избирательного округа. У меня нет друзей среди других кандидатов, выдвинувшихся от этого округа. С другой стороны, все мои друзья и родственники тоже могут выдвинуться от этого округа, это одно из правил демократии. В других округах тоже есть кандидаты, которые из одного лагеря или являются друзьями».

Как отметил Р.Арифоглу, в его лице Хатаинский район получит не одного депутата, а 30-40 «депутатов» в образе сотрудников Медиа-группы «Ени Мусават»:

«Моей задачей станет поднимание таких проблем жителей района, как безработица, бездорожье, затопление подвалов жилых зданий грунтовыми водами, высокая плотность учащихся в школах, а также других вопросов, и решение этих проблем с помощью государства. Депутат не прокладывает дороги, это сделается с помощью государства. Вы пишите нам о своих проблемах, а мы постараемся их решить».

Р.Арифоглу объявил о создании предвыборного штаба и назначил его председателем известного писателя, общественного деятеля Чингиза Озгюра. Чингиз Озгюр, в свою очередь, поблагодарил Рауфа Арифоглу за оказанное доверие.

Далее выступили гости мероприятия, пожелав кандидату в депутаты успехов и отметив, что его представительство в парламенте принесет пользу народу.

Так, экс-министр финансов Салех Мамедов, отметил, что поддерживает кандидатуру Рауфа Арифоглу, который обладает нужными качествами для того, чтобы стать депутатом:

«Парламенту нужны боевые люди, обладающие национальным духом. В нынешний период развития технологий необходимы инновативные кандидаты. Рауф бей отвечает всем этим критериям. Если он станет депутатом, то принесет огромную пользу стране и народу. Он настоящий борец. Мы должны оказать поддержку Рауф бею не только для того, чтобы он стал депутатом, но и для того, чтобы он смог претворить в жизнь все упомянутые программы».

Заместитель председатель партии «Ана Ветен» Арзуман Абдулкеримов, ветеран Карабахской войны Рахсара Джумаева также выступили, пожелав успехов Рауфу Арифоглу.

Председатель Партии граждан и развития Али Алиев тоже пожелал успехов кандидату в депутаты. Он отметил, что Р.Арифоглу больше политик, нежели глава медиа-структуры:

«Все проекты, за которые он взялся, стали успешными. Уверен, что будучи депутатом, он тоже добьется успеха. Я желаю, чтобы он попал в парламент, поднимал вопросы граждан. Проводимая им политика стала примером для многих. Рауф бей всегда оказывал нам поддержку, предоставлял нам платформу. Руководимая им медиа структура всегда формировала в стране общественное мнение. Желаю успехов ему и его команде».

Председатель Народной партии Азербайджана Панах Гусейн отметил, что последует за Р.Арифоглу, куда бы тот ни позвал:

«Мы хотим, чтобы парламент представляли люди с национальным духом, мыслители. Нет разницы, оппозиционеры они или провластные».

Председатель Организации освобождения Карабаха Акиф Наги поздравил Р.Арифоглу с выдвижением своей кандидатуры:

«Верю, что новосформированный парламент принесет пользу народу и нации. С этой точки зрения, кандидатура Рауфа Арифоглу очень подходящая. Рауф бей был на Карабахской войне, однако никогда не подчеркивал это. Он также многое сделал для независимости и свободы Азербайджана, но никогда не говорил о проделанной им работе. Есть столько фальшивых ветеранов и бойцов, а Рауф бей никогда не выпячивал свои заслуги. Он был настоящей оппозиционной фигурой в самые трудные времена для оппозиции. Сегодня он объявил, что он центрист. Я поддерживаю эту позицию. Организация освобождения Карабаха однозначно поддерживает кандидатуру Рауфа Арифоглу. Мы должны выступить против сил, желающих разделить Азербайджан. Нам нужны люди, которые объединят страну и добьются ее развития. Рауф бей – один из таких кандидатов».

Ветеран Карабахской войны Сяфяр Гумбатов в своем выступлении поддержал кандидатуру Рауфа Арифоглу и пожелал ему успехов.

Далее известный ведущий Туран Ибрагимов был объявлен адвокатом Рауфа Арифоглу. Туран Ибрагимов отметил, что окажет поддержку Рауфу Арифоглу во имя страны и народа.

Председатель Объединения возвращения в Западный Азербайджан Ризван Талыблы отметил, что верит в успех этой предвыборной кампании:

«”Ени Мусават” всегда освещал негативные аспекты общества и проблемы. До сих пор парламенту не удавалось осуществлять надзорные функции. Надеюсь, что новый парламент справится с этим делом. Для этого в парламенте должны быть представлены такие депутаты, как Рауф Арифоглу».

В конце мероприятия известный мастер мугама, победитель ряда международных конкурсов Парфиз Гасымов пожелал Рауфу Арифоглу удачи и подарил ему портрет, созданный по особым технологиям.

В мероприятии также принимали участи некоторые избиратели Хатаинского округа №35.

Minval.az