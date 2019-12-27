Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате авиакатастрофы в Алматы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате авиакатастрофы в Алматы.
Дата: 2019/12/27 11:07
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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