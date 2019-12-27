Министерство внутренних дел выступило с заявлением относительно задержания рэпера Парвиза Гулузаде, выступающего под псевдонимом Paster.

По словам пресс-секретаря МВД Эхсана Захидов, сотрудники полиции вчера, в четверг, «сделали ему предупреждение за действия, направленные на нарушение общественного порядка под воздействием наркотиков на территории Бинагадинского района».

«Однако он не подчинился их требованиям. После этого Гулузаде был задержан. Материалы в его отношении переданы в суд Бинагадинского района», – сказал Захидов (цитата по АПА).

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