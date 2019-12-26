Подготовка новых правил выдачи зарплат после применения системы обязательного медицинского страхования уже завершилась.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, в настоящее время врачи получают заработные платы согласно единой сетке тарифов.

«Мы, сохранив эту таблицу, прибавляем к ней фиксированную сумму. Это значит, что медицинский персонал будет получать эту фиксированную сумму независимо от наличия больных. А к ней будет прибавляться варьирующаяся сумма, другими словами бонус. Этот бонус будет зависеть от количества больных», — сказал Алиев.

Он отметил, что в медучреждениях, где применяется система обязательного медицинского страхования как пилотный проект, среднемесячная зарплата врачей достигла 960 манатов.

«Хирурги этих учреждений на сегодня получают зарплату 3000-6000 манатов, даже после уплаты всех налогов. Это и является нашей целью — чтобы врачи получали высокую зарплату. Но это в основном связано с финансовыми возможностями. По мере внедрения системы, увеличения финансовых источников будут систематически расти и зарплаты врачей. Обратившись к врачам хочу сообщить, что в первое время возможны определенные трудности. Но нужно отнестись к этому с пониманием», — подчеркнул Заур Алиев.

Minval.az