Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Россия-24» Российской Федерации.
В интервью глава государства ответил на вопросы, связанные с азербайджано-российскими двусторонними отношениями и др.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Россия-24» Российской Федерации.
В интервью глава государства ответил на вопросы, связанные с азербайджано-российскими двусторонними отношениями и др.
Дата: 2019/12/26 19:00
Раздел: Азербайджан, Важно
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