28 декабря по решению Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) состоится общее собрание Академии.

Как заявил академик-секретарь НАНА Аминага Садыгов, в повестку заседания включено несколько вопросов: «Основной вопрос повестки — обсуждение программы развития НАНА на 2020-2025 годы. Программа будет обсуждена и принята».

А.Садыгов сказал, что еще один вопрос, который будет обсуждаться, — это изменение структуры Академии.

«Обязанностей НАНА стало больше, что делает необходимым определенные изменения в структуре. Президент НАНА предложит учредить в Академии две должности первого вице-президента (по гуманитарным и общественным наукам и точным наукам). Если предложение будет принято Общим собранием, то сразу же пройдут выборы на эти должности», — цитирует его АПА.

Minval.az