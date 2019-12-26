Андрей Сипилин назначен новым помощником первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
В связи с этим подписано соответствующее распоряжение.
Андрей Сипилин назначен новым помощником первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
В связи с этим подписано соответствующее распоряжение.
Дата: 2019/12/26 11:42
Раздел: Азербайджан, Важно
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