Заместитель главного врача Тертерской центральной районной больницы Матанат Тофиг гызы Гусейнзаде уволена за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре направило представление о проверке соответствия занимаемой должности и привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя главврача Тертерской центральной районной больницы по организационно-методической работе Матанат Тофиг гызы Гусейнзаде за злоупотребление должностными полномочиями.

Представление было обсуждено в Минздраве, а также в Медицинском совете центральной районной больницы Тертерского района. Было установлено, что Матанат Гусейнзаде грубо нарушала правила этического поведения медицинских работников, допускала действия, несовместимые с занимаемой должностью.

До этого в отношении Гусейнзаде тоже принимались меры. Так, в августе этого года, на основании представления Тертерского РОП ей был вынесен выговор за нарушение правил этического поведения. Но Гусейнзаде не сделала выводов из этого, продолжала злоупотреблять занимаемой должностью и допускать правонарушения. За это 26 декабря она была уволена и заключенный с ней трудовой договор был расторгнут.

Напомним, что Матанат Гусейнзаде взяла у жителя села Алпоут Уджарского района, ветерана Карабахской войны Гараоглана Керимова 3600 манатов, пообещав, что поможет ему оформить инвалидность. Керимов сказал, что не получил инвалидность, хоть и был ранен в боях. Поэтому он вместе со своим знакомым обратился в больницу. Гусейнзаде попросила 500 манатов за эпикриз заболевания и 3100 манатов за оформление инвалидности. Керимов добавил, что больничный лист, выданный врачом в обмен на 500 манатов, оказался фальшивым.

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