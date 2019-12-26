«Я рекомендую и нашим видным спортсменам, приумножающим спортивную славу страны, активно участвовать в этой просветительской работе. Министерство молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет, спортивные общества, клубы должны обеспечивать массовость спорта. Как вам известно, мы уже давно создаем по моей инициативе общественные зоны отдыха. С этой точки зрения Баку, являющийся городом парков и скверов, занимает уже одно из передовых мест в мире».

Как передает АПА, об этом 25 декабря на церемонии, посвященной спортивным итогам 2019 года, заявил президент Ильхам Алиев.

«Посмотрите сколько общественных зон отдыха было создано в городе Баку в последнее время. Все традиционные парки, оставшиеся с советских времен, реконструированы на самом высоком уровне. На месте развалившихся в свое время промышленных предприятий, которые якобы функционировали, но на самом деле наносили ущерб нашей экологии, были созданы новые парки. Вслед за этим по моему указанию в общественных парках началась установка спортивных сооружений на открытом воздухе. В настоящее время реализуется программа «Благоустроенный двор». В городе Баку уже благоустроены десятки дворов. Там созданы спортивные площадки, в том числе установлены тренажеры. Сейчас любой человек имеет возможность заниматься спортом на открытом воздухе. Дети и взрослые играют там в футбол, другие игры, занимаются на тренажерах. Это должно принять массовый характер. Тогда наша нация будет здоровой», — отметил президент.

Глава государства, обращаясь к видным спортсменам, призвал их к этой работе: «Наши органы печати должны активизировать деятельность в этом направлении. Правда, на некоторых наших телевизионных каналах есть передачи, связанные с аэробикой, другой физической активностью. В этих передачах гражданам показывают, каким видом спорта можно заниматься, какие движения выполнять в домашних условиях. Но считаю, что этого недостаточно. Спорт должен приобрести массовый характер. Не потому, что мы хотим завоевать больше медалей, — хотя и это важно, — а для того, чтобы наша нация была здоровой, не болела. Люди, занимающиеся спортом, присутствующие здесь спортсмены убеждаются в этом на своем примере. Несмотря на очень напряженный график работы, я регулярно, непрерывно занимаюсь спортом. В Азербайджане, может быть, нет человека, работающего больше меня, однако я нахожу время для регулярных занятий спортом и вижу пользу от этого. Потому я и рекомендую это. Уверен, что в ближайшем будущем на основе этих моих рекомендаций будут представлены конкретные предложения, составлена широкая программа, связанная с массовостью спорта».

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