Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Мингячевир.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капитальный ремонт дорог, соединяющих жилые массивы Гюнешли, Баглар, Учхоз и Тингчилик с городом Мингячевир выделено 2,5 млн манатов.

Средства выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год.

Minval.az