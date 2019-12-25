Обнародована статистика водителей, привлеченных к ответственности за нарушение правил дорожного движения за 11 месяцев этого года в Баку.

Об этом говорится в заявлении начальника отдела Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковника полиции Вагифа Асадова.

Он отметил, что в отношении водителей, нарушивших правила дорожного движения за 11 месяцев этого года составлен 556 тыс. 921 административный протокол, 397848 из них составлены за превышение предела скорости.

Кроме того, за 11 месяцев этого года были задержаны и привлечены к административной ответственности 5094 водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, 1488 – за неподчинение требованию дорожной полиции об остановке машины, 144 – за автохулиганство.

Minval.az