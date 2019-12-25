Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира.

Глава государства выразил самые искренние пожелания каждому азербайджанцу по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира, символизирующего национально-культурное единство азербайджанского народа.

В поздравлении отмечено, что этот исторический день, впервые отмеченный по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева, ежегодно празднуется нашим народом с большим воодушевлением как символ нерушимой сплоченности миллионов наших соотечественников, проживающих за границей и объединившихся под идеологией азербайджанизма, их преданности Родине.

И.Алиев выразил уверенность в том, что независимо от места проживания наши соотечественники интегрируются в жизнь стран, в которых они проживают, сохранят культурные и этические ценности, связь с исторической родиной, а также будут демонстрировать единство и нерушимую солидарность во имя настоящего и светлого будущего Азербайджана.

Minval.az