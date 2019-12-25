Азербайджане идет работа в направлении поощрения экологически чистых автомобилей, поэтапного ограничения использования транспортных средств с истекшим сроком эксплуатации, в частности, автомобилей с дизельными двигателями.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заведующий отделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, основная цель Государственной программы «О безопасности в дорожном движении на 2019 — 2023 годы» заключается в обеспечении безопасности в транспортной сфере.

«Программой предусмотрены несколько направлений. Одно из них — снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье людей. Стимулирование эксплуатации экологичных автомобилей, электромобилей, гибридных авто, других автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива, например на сжиженном природном газе, имеет важное значение с точки зрения резкого снижения количества выброса выхлопных газов в атмосферу. А это очень важно в крупных городах и мегаполисах», — сказал Саттарзаде.

Minval.az