Фонд Гейдара Алиева по случаю 31 декабря — Дня Солидарности азербайджанцев всего мира и наступающего Нового года приступил к раздаче по республике праздничных гостинцев семьям, получающим адресную государственную социальную помощь.

Как сообщает в среду Trend, в рамках проекта, осуществляемого по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева — Мехрибан Алиевой, сотрудники Фонда и волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» с 21 декабря доставляют малообеспеченным семьям по республике праздничные гостинцы.

Праздничные гостинцы, состоящие из различных продуктов питания, будут переданы семьям, получающим адресную государственную социальную помощь, по всем районам и городам страны до 28 декабря.

Minval.az