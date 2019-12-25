Компания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) ответила на отправленное в проект «ASAN məktub» письмо 9-летнего Мурада, который мечтает стать пилотом.

Узнав о желании мальчика, AZAL пригласил Мурада в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Сотрудники AZAL рассказали мальчику о работе авиакомпании. Мурад встретился с пилотом, побывал в кабине пилота, ему показали, как управлять самолетом.

Отметим, что письмо с пожеланием мальчика было отправлено на проект «ASAN Məktub». В письме Мурад также попросил школьные принадлежности и игрушечную машину-кран.

Minval.az