«В преддверии Нового года мы планируем сдать в эксплуатацию не менее двух полос движения дороги в Бибиэйбате».

Об этом АПА сообщил глава отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, со стороны ГААД на дороге Бибиэйбат продолжаются работы по укреплению склона, восстановлению, реконструкции и вводу в эксплуатацию существующей дороги: «Параллельно продолжаются работы по укреплению склона, вбивание двух рядов свай в нижнюю часть склона для строительства опорных стен. После этого на сваях будут построены опорные стены высотой 6 метров. Для предотвращения подобных оползней в будущем, планируется вбить два ряда свай в центральную часть оврага. Поверх них планируется построение опорной стены высотой 4 м.

Кроме того, проводится дренажная система для отвода поверхностных и грунтовых вод. В настоящее время проводятся новые дренажные линии. Поверх опорных стен в ширину пройдут трубы для отвода с территории не попадающих в дренажную систему грунтовых вод, чтобы в овраге не происходило утяжеления. Завершение работ планируется в первой четверти 2020 года. Однако движение транспортных средств по этой дороге будет восстановлено в преддверии Нового года».

Minval.az