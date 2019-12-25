В Казахстане вышла книга-альбом известного азербайджанского театрального и музыкального критика, доктора искусствоведения, профессора Азербайджанской национальной консерватории Улькяр Алиевой, посвященной самой молодой и известной казахстанской балетной труппе XXI века — Театру «Астана Балет».

— Благодаря разнообразию и неординарности репертуара (в котором присутствуют как новые оригинальные постановки, специально созданные для Театра «Астана Балет», так и лицензионные спектакли в постановке легендарных балетмейстеров ХХ и начала XIX века), уникальности и неповторимости композиционных решений каждой постановки, высокому исполнительскому профессионализму, яркой современной сценографии, световому и звуковому оформлению спектаклей, выступления Театра «Астана Балет» пользуются неизменным успехом на родине и за рубежом.

Данная книга, изданная на казахском и русском языках стала образцом удачного сотрудничества всех вовлечённых в данный проект участников-соавторов — азербайджанского учёного и публициста Улькяр Алиевой, известного казахстанского балетного критика, директора общественного фонда «Центр современной хореографии» Флюры Мусиной и заведующей литературной частью Астана Балет Евгении Мягковой, -говорит У. Алиева.

автор отмечает, что в книге собрано около 150 фотографий, сделанных в разное время, в разных странах, рецензии на спектакли, высказывания известных деятелей культуры. В книге представлена история создания балетной труппы, отражены основные достижения «Астана Балет», сценические постановки, гастроли, участие в международных фестивалях, в глобальном музыкально-театральном процессе, основные этапы творческого пути.

Подчёркивается, что «Астана Балет» на основе богатства классического наследия и достижений танцевальной культуры современного балета создаёт новые образцы хореографического искусства.

Книга-альбом, охватывающая всю сферу деятельности Театра «Астана Балет» адресована как специалистам-искусствоведам (балетоведам, театроведам и музыковедам), так и широкому кругу читателей, интересующихся современным балетным театром.

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