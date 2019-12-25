Центральная избирательная комиссия (ЦИК) до 12 января 2020 года утвердит результаты проведенных 23 декабря муниципальных выборов.

Как сообщает АПА, согласно статьям 108.2, 239 Избирательного кодекса, ЦИК должен в течение 20 дней со дня голосования проверить и утвердить итоги выборов.

В связи с проведением 23 декабря муниципальных выборов этот срок охватывает период до 12 января 2020 года.

В то же время, согласно статье 241 Избирательного кодекса, ЦИК должен объявить итоги выборов в 25-дневный срок, начиная со дня голосования.

В связи с проведением 23 декабря муниципальных выборов, этот срок охватывает период до 17 января 2020 года.

Minval.az