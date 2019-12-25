Мы встали на этот путь для того, чтобы в меняющемся парламенте Азербайджана появились новые лица, ибо со старым составом и старым укладом невозможно продвинуть страну вперед! Стране нужны перемены, благодаря которым Азербайджан встанет на путь гармоничного и передового развития.

Мы — одни их тех, кто максимально поддерживает в Азербайджане зачистку страны по воле Президента от коррупционеров и чиновников со старым, феодальным мышлением. Наша задача – усилить эту благородную миссию, чтобы плоды работы в победе над старым миром были наиболее эффективными.

Я попрошу избирателей Хатаинского округа отдать за меня свои голоса и предлагаю следующую формулу:

От нас — «Ени Мусават», от вас – Мандат!

Объединив силы, мы сможем добиться многого! Мы сможем сделать жизнь как района, так и страны в целом, комфортабельнее и уютнее.

Протекающие в Азербайджане процессы открыли большие возможности. И одна из таких возможностей открылась теперь и для вас!

Наша Медиа-группа проделала огромную работу в пользу Хатаинского района, в котором я проживаю уже на протяжении 21 года. Во всех проблемах, происшествиях и инцидентах мы всегда без исключения были на стороне народа, освещали позицию граждан. И мы всегда добивались, чтобы именно позиция граждан была верховенствующим преимуществом. Мы приходили, когда вы нас звали и писали, о чем вы просили. Мы освещали на всю страну ваши проблемы, пожелания и требования. Мы не давали возможности чиновникам совершать неправомерные действия в отношении граждан.

Давайте теперь расширим эту миссию, давайте сделаем две трибуны. У вас уже есть медиа-трибуна, давайте добавим к ней и трибуну в Милли Меджлисе с помощью своих голосов.

Я думаю, и даже уверен в том, что любому району и избирательному округу очень выгодно, чтобы депутатом стал глава самой большой Медиа-структуры страны. Предоставив ему депутатский мандат, вы получаете газету с большим коллективом, надежную охрану, адвоката, к словам которого прислушиваются, служащего, всегда готового прийти на помощь! Верю, что эту важную деталь, которую все осознают, также понимают и избиратели 3-го Хатаинского избирательного округа №35.

Ваш новый депутат придет из «Ени Мусават»!

Minval.az