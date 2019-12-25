В Насиминском районе города Баку задержан человек, обманувший граждан путем мошенничества и присвоивший себе значительную сумму их денег под предлогом устройства на работу.

Как сообщает АПА, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского районного управления полиции на основании многочисленных обращений граждан, по подозрению в мошенничестве был задержан житель столицы Вюсал Мамедов.

В ходе расследования выяснилось, что несколько месяцев назад В.Мамедов открыл офис на территории Насиминского района и стал размещать объявления по трудоустройству за границей с высокой зарплатой в различных местах, в том числе в социальных сетях. Обратившихся к нему граждан он пообещал устроить на работу в шоколадные фабрики в Германии, Чехии, Польше, на рыбную фабрику в Норвегии, автомобильный завод в Эстонии и обманул их путем мошенничества. В.Мамедов признался, что обманул таким способом официально обратившихся к нему 15 человек и присвоил себе принадлежавшие им почти 50 тыс. манатов.

По данному факту в Насиминском РУП возбуждено уголовное дело по статьям УК 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно) и 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), расследование продолжается.

Другие пострадавшие от деяний этого человека могут обратиться в службу звонков «102», Насиминское РУП или территориальные управления или отделы полиции.

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