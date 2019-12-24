«В соответствии с действующим законодательством, при предоставлении подтверждающих документов, плата за учебу студентов-платников определенной категории в Бакинском госуниверситете осуществляется за государственный счет».

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Об этом Report сообщили в Бакинском государственном университете.

Отмечается, что на данный момент в бакалавриате вуза обучается 21842, в магистратуре — 1 553, в докторантуре — 700 человек: «Из них 11834 человека или 54,18% обучаются бесплатно, так как зачислены на плановые места по госзаказу.

По сравнению с прошлым годом, в 2019 году количество плановых мест по госзаказу увеличилось на 2059».

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