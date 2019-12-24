ООО “M Group Production” проведет в парках и площадях, детских садах-яслях города Баку праздничные мероприятия по случаю Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира.

Согласно информации издания «Туран», эта же компания, принадлежащая известному шоумену Мураду Дадашову, нарядит детские сады-ясли города Баку для Новогоднего праздника. Исполнительная власть города Баку в лице Бакинского концертного комплекса «Зеленый театр» заключила с его компанией контракт на сумму 175 тыс. 972,98 маната ($103,5 тыс.).

Minval.az