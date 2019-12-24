Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева во вторник приняли участие в открытии центральной бульварной улицы в White city и ознакомились с Парковым кварталом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева во вторник приняли участие в открытии центральной бульварной улицы в White city и ознакомились с Парковым кварталом.
Дата: 2019/12/24 17:45
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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