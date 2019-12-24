Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что после падения курса маната, в Азербайджане увеличилась безработица, и некоторые люди остались без работы.

Как отметил президент в интервью местным телеканалам, тогда по его инициативе в каждом районе создали оплачиваемые общественные рабочие места.

«Это было сделано для того, чтобы гражданам хотя бы выплачивали минимальную заработную плату. По всей стране было создано 40 тысяч таких оплачиваемых общественных рабочих мест. Люди работают на общественных работах и получают зарплаты. Так они не стали выплачивать деньги этим бедным людям, забрали заработные карты и снимали с них деньги. Как это можно назвать? Это бессовестно. Хорошо, если ты не боишься народа, то побойся Аллаха! Разве можно такое делать?

Это моральная деградация чиновника, это моральная деградация человека. Такие чиновники являются пятном для нашей страны, власти. Пусть все услышат и знают, что борьба с такими случаями будет вестись еще серьезнее. Пусть все извлекут из этого урок. Если ты хочешь быть государственным чиновником, то служи государству с совестью. Но если ты смотришь на должность как на источник дохода, то даже не иди туда. Ты станешь несчастным», — предупредил чиновников Ильхам Алиев.

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