В Хабаровском кране произошло крушение новейшего истребителя Т-50 (заводской индекс Су-57). Авария произошла во время испытаний в 111 километрах от аэродрома базирования. Жертв и разрушений нет, летчик остался жив, добавили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Сообщается, что авария могла произойти из-за неисправности и ошибки пилотирования. Об этом РИА Новости сообщил представитель силовых структур.

В настоящий момент специалисты ищут черные ящики самолета, чтобы установить более точную причину происшествия.

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