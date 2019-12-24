Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок столичных городов стран СНГ в новогодние праздники 2019-2020 в декабре 2019 и январе 2020 гг.

Топ-10 самых высоких новогодних елок в столицах стран СНГ составили главные елки в городах Ашхабад (40 метров), Ереван (37 м), Ташкент (36 м), Баку (34 м), Минск (30 м), Душанбе (29 м), Москва (27 м), Бишкек (27 м), Нур-Султан (Астана) (25 м) и Кишинев (20 м).

Рейтинг представлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ.

Главная Елка России в Москве высотой 27 метров на Соборной площади Кремля — это единственная живая главная новогодняя елка в столицах стран СНГ.

В Красноярске установлена самая высокая новогодняя елка России и СНГ 2019-2020 высотой 55 метров.

Где Установлены Самые Высокие Новогодние Елки СНГ 2019-2020?

Главная Елка Туркменистана, Ашхабад 2020

Главная елка Туркменистана в Ашхабаде высотой 40 метров (с верхушкой) на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem» («Вселенная») была торжественно зажжена 15 декабря 2019 года.

Главная Елка Армении, Ереван 2020

Главная елка Армении в Ереване высотой 37 метров (с верхушкой) на площади Республики была зажжена 21 декабря 2019 года.

Главная Елка Узбекистана, Ташкент 2020

Главная елка Узбекистана в Ташкенте высотой 36 метров на улице Истиклол в районе Национальной библиотеки имени А. Навои была установлена 10 декабря 2019 года.

Главная Елка Азербайджана, Баку 2020

Главная елка Азербайджана в Баку высотой 34 метра на площади Азнефть.

Главная Елка Беларуси, Минск 2020

Главная елка Белоруссии в Минске высотой 30 метров на Октябрьской площади была зажжена 14 декабря 2019 года.

Главная Елка Таджикистана, Душанбе 2020

Главная елка Таджикистана в Душанбе высотой 29 метров на площади Исмоила Сомони.

Главная Елка Казахстана, Нур-Султан, 2020

Главная елка Казахстана в Нур-Султане высотой 25 метров на территории выставки ЭКСПО-2017 возле павильона «Нур Алем» была торжественно зажжена 20 декабря 2019 года.

Главная Елка Грузии, Тбилиси 2020

Главная елка Грузии в Тбилиси высотой 25 метров на площади Первой Республики.

Главная Елка Алматы 2020

Главная елка Алматы высотой 20 метров на площади «Астана» была торжественно зажжена 19 декабря 2019 года.

Главная Елка России, Москва 2020

Главная елка России в Москве высотой 27 метров на Соборной пощади Кремля — живая ель, срубленная в Можайском городском округе Московской области, торжественно откроется 25 декабря 2019 года.

Главная Елка Кыргызстана, Бишкек 2020

Главная елка Киргизии в Бишкеке высотой 27 метров на площади «Ала-тоо» была торжественно зажжена 13 декабря 2019 года.

Главная Елка Молдовы, Кишинев 2020

Главная елка Молдавии в Кишиневе высотой 20 метров на площади Великого национального собрания была торжественно зажжена 1 декабря 2019 года.

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