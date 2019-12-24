Муниципальные выборы, проведенные в Азербайджане 23 декабря, завершились в 19.00, и все участки закрылись. Выборы прошли по 1606 муниципалитетам с участием около 42 тысяч кандидатов на 15 тысяч 156 мест членов муниципалитета. Все участки по стране – 5049 участков 118 округов открылись своевременно – в 8 часов утра. В течение дня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 5 раз информировала общественность о ходе голосования. В конце дня выяснилось, что в голосовании приняли по стране участие 32,72 процента избирателей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на пресс-конференции, проведенной в связи с предварительными результатами муниципальных выборов, сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Было отмечено, что средства массовой информации в течение дня доводили до общественности процесс голосования. В целом, голосование во всех участках прошло нормально, в основном в социальных сетях получили распространение определенные сведения, связанные с негативными факторами. Однако в ЦИК поступило одно обращение. Оно было направлено в соответствующую окружную избирательную комиссию, так как обращение, касающееся произошедших в участке событий, по требованию Избирательного кодекса вначале должно быть направлено в соответствующую окружную избирательную комиссию. Если обратившийся недоволен решением окружной избирательной комиссии, то может обратиться в ЦИК. Поэтому мы приняли решение в соответствии с требованием Избирательного кодекса. Должен также отметить, что в течение дня официальных обращений в ЦИК не поступало. Однако члены ЦИК уже приступили к серьезному изучению распространенных в социальных сетях видеоизображений.

Председатель ЦИК отметил, что в целом выборы прошли в спокойной обстановке, были созданы все условия для волеизъявления избирателей, и они в должном порядке воспользовались этим. В итоге состоялось голосование по 1606 муниципалитетам. В настоящее время информация из 4556 участков поступила на базу ЦИК. А это значит 90,24 процента в целом участков по стране. Таким образом, информация по 1475 муниципалитетам в настоящее время размещена на базе ЦИК. Это составляет 91,84 процента муниципалитетов, существующих по стране. То есть, можем сказать, что по предварительным результатам по 1375 муниципалитетов все члены уже известны. Это составляет 85,62 процента муниципалитетов, существующих по стране. По предварительным результатам, число кандидатов, лидирующих в полностью сформированных муниципалитетах, составляет 12 тысяч 930 человек. То есть, это составляет 85,31 процента от 15 тысяч 156 членов муниципалитета, которые будут избраны в целом. В течение дня на «горячую линию» 115 ЦИК поступило 220 обращений. Из них 90 составляют запросы, связанные с избирательным списком и адресами участков. 130 обращений были связаны с правовыми вопросами и носили просветительский характер.

Мазахир Панахов сказал, что на 1000 участках голосования, то есть примерно в 20 процентах были установлены веб-камеры. На эти веб-камеры в течение дня было 198069 обращений. Из них 130318, то есть 65,7 процента были по стране, а 67851 — (34,3 процента) из-за рубежа. Это очень привлекательная цифра. То есть это показатель наличия достаточного внимания к выборам. Кроме того, число пользователей интернет-страницы Центральной избирательной комиссии составило 282627 человек. А это является показателем интереса общественности к выборам.

Minval.az