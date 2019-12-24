Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
В публикации говорится:
«Искренне поздравляю Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева с Днем рождения! Его личные качества, знания, настойчивость, непоколебимая воля, смелость, целеустремленность ведут Азербайджан к новым победам и достижениям. Его сила духа, неиссякаемая энергия и доброта – достойный пример для каждого из нас.
В этот знаменательный день желаю нашему Президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и прекрасного настроения! Пусть любовь и вера азербайджанского народа, являющиеся источником его силы, будут залогом его дальнейших успехов!».
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✔Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevi doğum günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Onun şəxsi keyfiyyətləri, bilikləri, qətiyyəti, yenilməz iradəsi, cəsarəti, məqsədyönlülüyü Azərbaycanı həmişə yeni qələbə və nailiyyətlərə doğru aparır. Onun gümrahlığı, tükənməz enerjisi və mehribanlığı hər birimiz üçün layiqli örnəkdir. Bu əlamətdar gündə Prezidentimizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, gözəl əhval-ruhiyyə arzulayıram! Qoy onun güc mənbəyi olan Azərbaycan xalqının sevgisi və inamı onun gələcək uğurlarının rəhni olsun! ✔Искренне поздравляю Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева с Днем рождения! Его личные качества, знания, настойчивость, непоколебимая воля, смелость, целеустремленность ведут Азербайджан к новым победам и достижениям. Его сила духа, неиссякаемая энергия и доброта – достойный пример для каждого из нас. В этот знаменательный день желаю нашему Президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и прекрасного настроения! Пусть любовь и вера азербайджанского народа, являющиеся источником его силы, будут залогом его дальнейших успехов!