Структурные и кадровые реформы в Азербайджане будут продолжены, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В прошлом году, на церемонии инаугурации после президентских выборов я заявил о новом этапе реформ и эти реформы стали последовательно реализовываться. Поэтому мы в этом году продолжили реформы. Что касается структурных реформ, то, конечно же, в Администрации президента были проведены серьезные структурные и кадровые реформы, заново сформирован кабинет министров. В местных органах исполнительной власти проводятся кадровые изменения и они будут продолжены. В целом, этот процесс будет продолжен, так как для обеспечения устойчивого развития необходима гибкая структура, а кадры должны соответствовать современным вызовам», — сказал Алиев в интервью 4 крупным телеканалам страны, посвященного итогам 2019 года.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», за последние 16 лет не было предпринято ни одного случайного шага. «За каждым шагом стоит глубокий анализ и большие цели. Возможно, пять лет назад такие кадровые изменения проводить было неправильно, но через два года их проводить уже было бы поздно. Поэтому считаю, что кадровые и структурные реформы проводятся вовремя

Глава государства отметил, что поручения сделанные им новоназначенным главам районов перед телекамерами, являются самыми важными поручениями для них, и они должны их выполнять. «В том числе и в отношении с гражданами не должно быть самоуправства, не должны смотреть на граждан свысока, должны служить им, не должны мучить их, не должны незаконно требовать деньги у предпринимателей на какие-то работы по благоустройству. Я знаю, что под видом благоустройства у предпринимателей собирают средства. Это недопустимо, нам не нужно такое благоустройство. Они не должны брать взяток, наоборот, должны стараться привлекать инвесторов. А то в некоторых случаях предприниматель хочет прийти и открыть дело, а вместо того, чтобы помочь ему, начинают требовать деньги. Проведенные в последнее время меры показали это. Ведь я предупреждал, что если вы пойдете по неправильному пути, то административное наказание станет самым мягким наказанием», — сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что необходим серьезный общественный контроль за процессами. « Я не говорю это не ради простого слова. В некоторых случаях, я повторяю это. Зачем? Потому, что этого нет у нас. Или общественного контроля вообще нет, или он очень слабый. Если не будет общественного контроля, то откуда мы будем получать информацию?», – отметил он.

Президент добавил, что в ряде случаях он узнает о происшествиях из прессы. «Потому, что некоторые вопросы мне не докладывают. Потому, что этим людям не выгодно об этом докладывать. Поэтому я стараюсь узнавать о проблемах граждан, когда еду в районы. Или я сам еду инспектирую там работы, либо такая информация должна поступать от общественности. Государственные чиновники в каждой стране привыкли подавать хорошие рапорты. Если спросишь их о чем-нибудь, скажут, что все прекрасно и нет никаких проблем. Когда я еду в некоторые районы и спрашиваю у главы района об имеющихся проблемах, он говорит, что все прекрасно. Но ведь такого не может быть. Либо он сам не знает о проблемах, либо пытается их скрыть, либо же я не знаю, какие цели он преследует», — заявил Алиев.

Minval.az