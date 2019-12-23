Баллотирующийся в муниципальный совет поселка Гарачухур блогер Мехман Гусейнов одержал победу, набрав 87% голосов избирателей.
Баллотирующийся в муниципальный совет поселка Гарачухур блогер Мехман Гусейнов одержал победу, набрав 87% голосов избирателей.
Дата: 2019/12/23 23:16
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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