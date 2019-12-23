В Азербайджане планируется получение кредита от Всемирного банка для продолжения проекта по цифровизации судебной системы.

Об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

По его словам, со следующего года планируется привлечение кредитов Всемирного банка, и в связи с этим уже достигнуто предварительное соглашение.

«Финансовые ресурсы в основном связаны с реализацией проекта создания сферы занятости в стране. В этом вопросе будет использован опыт Всемирного банка. Планируется привлечения большего финансирования для реалиции «умных продуктов», — цитирует «Тренд» Шарифова.

«К концу года доля внешнего государственного долга Азербайджана в ВВП составляет 17 процентов. С учетом определенных условных обязательств по государственным гарантиям в иностранной валюте по долгам, взятым другими структурами, доля долга и ВВП ниже 19 процентов»,- отметил министр.

Minval.az