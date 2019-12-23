Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству постепенно сокращать госдолг страны до 10-12% ВВП.

«В настоящее время госдолг Азербайджана составляет 17% ВВП, это очень низкий показатель. В бюджете на следующий год предусмотрены средства для обслуживания государственного долга и снижения его до уровня 16% ВВП. Я поставил перед правительством задачу постепенно снижать госдолг до 10-12% ВВП и считаю это реальным», сказал Алиев в интервью 4 крупным телеканалам страны, посвященного итогам 2019 года.

По его словам, в настоящее время валютные резервы Азербайджана превышают $50 млрд. «За 2019 год нам удалось увеличить резервы на $4,5 млрд, что является свидетельством их экономного и разумного использования. По объему резервов на душу населения Азербайджан занимает первое место в СНГ», — отметил он.

Алиев добавил, что валютные резервы Азербайджана в настоящее время в 5 раз превышают размер госдолга страны.

Minval.az