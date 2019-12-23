Сегодня были рассмотрены обращения, поступившие в Центральную избирательную комиссию в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает АПА, об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Бахшеиш Аскеров.

Б.Аскеров сообщил, что от кандидатов в муниципалитет Тюркоба в Лянкяран-Масаллинском избирательном округе № 75 Нофала Джафарова и Алекпер Шукюрова поступило обращение в ЦИК о том, что во время голосования на выборах в муниципалитет в избирательных участках № 29 и 30 территориальный представитель Тюркоба Лейла Азизова и заместителя представителя ИВ Афган Ибрагимов совершили массовый вброс бюллетеней. В обращении было отмечено, что представитель ИВ и его заместитель сказали кандидатам, что они могут пожаловаться куда пожелают, и что это бессмысленно.

ЦИК приняла решение о направлении обращения в окружную избирательную комиссию Лянкяран-Масаллы № 75. Председатель ЦИК Мазахир Панахов сказал, что Лянкяран-Масаллинская окружная избирательная комиссия № 75 должна рассмотреть обращение в оперативном порядке.

Minval.az