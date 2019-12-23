«Центральная избирательная комиссия приступила к расследованию размещенных в социальных сетях кадров, связанных с муниципальными выборами».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на заседании ЦИК заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов отметил, что кадры, размещенные в социальных сетях, будут серьезно расследованы: «Никому не дано права вмешиваться в права азербайджанского избирателя. ЦИК будет серьезно изучать размещенные в социальных сетях кадры и обнародует результаты. Скажу также, что выборы проходят в 1606 муниципалитетов, из распространенных в социальных сетях кадров я смог запомнить 10-15 связанных с муниципалитетами материалов».

Председатель ЦИК сказал, что обращения в связи с выборами в первую очередь должны быть адресованы окружным избирательным комиссиям (ОИК): «После принятия в ОИК решения об обращении можно обратиться в ЦИК. Если кандидаты хотят, чтобы обращения были рассмотрены быстро, они должны сначала обратиться в ОИК. Если они недовольны решением ОИК, они должны обратиться в ЦИК».

Minval.az