Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник дал по итогам года интервью местным журналистам по итогам года.
Интервью будет транслироваться сегодня на Азербайджанском телевидении в 20:30.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник дал по итогам года интервью местным журналистам по итогам года.
Интервью будет транслироваться сегодня на Азербайджанском телевидении в 20:30.
Дата: 2019/12/23 17:51
Раздел: Азербайджан, Важно
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